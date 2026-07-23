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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Solartech 23.07.2026 12:03:40

DHL-Aktie im Minus: Klima-Allianz mit Longi wächst

DHL-Aktie im Minus: Klima-Allianz mit Longi wächst

DHL hat mit dem chinesischen Unternehmen Longi eine strategische Partnerschaft vereinbart, um die Nutzung moderner Solartechnologien und emissionsärmerer Logistik zu intensivieren.

Ein entsprechendes Memorandum of Understanding, das auf der bestehenden Logistikpartnerschaft beider Unternehmen aufbaut, wurde unterzeichnet, wie die Unternehmen mitteilten.

Ziel sei, den Einsatz dezentraler Solartechnogien, einschließlich der neuesten Building-Integrated Photovoltaics (BIPV)-Technologie von LONGi - an DHL-Standorten in Europa zu beschleunigen. Gemeinsam wollen beide Unternehmen Solar-plus-Speicher für logistische Anwendungsfälle entwickeln und erneuerbaren Wasserstoff und Konzepte für die Nutzung erneuerbarer Energien erforschen.

Auch soll die DHL-Logistikunterstützung für Longi ausgebaut werden, um die globale Nutzung erneuerbarer Energien zu ermöglichen. Derzeit unterstützt DHL das chinesische Unternehmen durch die DHL-Bereiche Express, DHL Global Forwarding (DGF) Ocean Freight sowie DGF Industrial Projects, einschließlich Fabrikumzugs-Services.

Ergänzen sollen diese Initiativen die Logistik-Nachhaltigkeitsstrategie und langfristige Dekarbonisierung der DHL Group in den Segmenten Wind, Solar, Elektrofahrzeuge und Batterien, Batterie- und Energiespeichersysteme, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Stromnetze, alternative Kraftstoffe und Wasserstoff.

Die DHL-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,63 Prozent tiefer bei 56,72 Euro.

DJG/uxd/kla

DOW JONES

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