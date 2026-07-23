DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Solartech
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23.07.2026 12:03:40
DHL-Aktie im Minus: Klima-Allianz mit Longi wächst
Ziel sei, den Einsatz dezentraler Solartechnogien, einschließlich der neuesten Building-Integrated Photovoltaics (BIPV)-Technologie von LONGi - an DHL-Standorten in Europa zu beschleunigen. Gemeinsam wollen beide Unternehmen Solar-plus-Speicher für logistische Anwendungsfälle entwickeln und erneuerbaren Wasserstoff und Konzepte für die Nutzung erneuerbarer Energien erforschen.
Auch soll die DHL-Logistikunterstützung für Longi ausgebaut werden, um die globale Nutzung erneuerbarer Energien zu ermöglichen. Derzeit unterstützt DHL das chinesische Unternehmen durch die DHL-Bereiche Express, DHL Global Forwarding (DGF) Ocean Freight sowie DGF Industrial Projects, einschließlich Fabrikumzugs-Services.
Ergänzen sollen diese Initiativen die Logistik-Nachhaltigkeitsstrategie und langfristige Dekarbonisierung der DHL Group in den Segmenten Wind, Solar, Elektrofahrzeuge und Batterien, Batterie- und Energiespeichersysteme, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Stromnetze, alternative Kraftstoffe und Wasserstoff.
Die DHL-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,63 Prozent tiefer bei 56,72 Euro.
DJG/uxd/kla
DOW JONES
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