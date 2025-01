DHL-Aktie im Minus: Post-Mitarbeiter in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt streiken

Mit einem 24-stündigen Streik will die Gewerkschaft DPVKOM Druck in der Entgeltrunde 2025 bei der Deutschen Post machen. Die Gewerkschaft fordert neben der linearen Entgelterhöhung von mindestens 8 Prozent eine Mindesterhöhung der Monatsentgelte um 350 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Davon sollen rund 170.000 Beschäftigte der Post profitieren.

Der Streik beginnt am Dienstagmorgen (7.00 Uhr). Betroffen sind das Paket- und Briefzentrum in Osterweddingen (Landkreis Börde), der Transportbereich sowie mehrere Zustellstützpunkte in der Niederlassung Magdeburg. Dazu zählen den Angaben zufolge unter anderem auch die Bereiche Braunschweig, Wolfsburg und der Harz. "Dadurch werden in diesen Gebieten bis zu 30.000 Pakete und Briefe nicht zugestellt oder weitertransportiert", hieß es in einer Mitteilung der DPVKOM. Am Nachmittag (14.00 Uhr) soll vor dem Paketzentrum in Osterweddingen eine Streikkundgebung stattfinden.

Es geht auch um das Urlaubsgeld

Außer der linearen Entgelterhöhung fordern die Beschäftigten die Zahlung eines Urlaubsgeldes in Höhe eines Monatsgehalts. "Die Tarifforderungen sind vollauf gerechtfertigt, da es dem Unternehmen wirtschaftlich weiterhin sehr gut geht", teilte die Gewerkschaft mit. Die Post werde ihre gravierenden Personalprobleme nur dann lösen, wenn sie den Beschäftigten deutlich höhere Löhne zahle.

"Ein Einstiegsgehalt von rund 2.700 Euro brutto für Zustellerinnen und Zusteller ist angesichts der harten Arbeitsbedingungen in der Zustellung viel zu gering", hieß es. Auch die Beschäftigten in den Paket- und Briefzentren hätten ein höheres Entgelt verdient, die körperlich anstrengende Arbeit müsse finanziell besser wertgeschätzt werden.

Die DHL-Aktie gibt via XETRA zeitweise 0,35 Prozent auf 34,09 Euro ab.

/cki/DP/zb

MAGDEBURG (dpa-AFX)