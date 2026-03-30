DHL-Aktie im Plus: Asien-Europa-Netz massiv aus soll deutlich ausgebaut werden

Die DHL-Frachttochter DHL Global Forwarding erweitert ihre Luftfrachtkapazitäten zwischen Asien und Europa.

Wie DHL mitteilte, will DHL Global Forwarding zum Start des Sommerflugplans wöchentliche Boeing -777F-Rotationen zwischen Shanghai-Leipzig und Hongkong-Lüttich aufnehmen, von wo aus die Sendungen in ganz Europa weiterverteilt werden. Auf der Strecke von Lüttich nach Hongkong ist ein Zwischenstopp in Tel Aviv geplant. Die Flüge böten "erhebliche Zusatzkapazitäten" für Kunden von DHL Global Forwarding.

Daneben bereitet DHL laut Mitteilung weitere Ausweitungen des interkontinentalen Luftfrachtnetzwerks vor. Geplant sei unter anderem eine Steigerung der Transpazifik-Kapazitäten zwischen Südostasien und den USA im weiteren Jahresverlauf. Bei den zusätzlichen Flugkapazitäten sollen die beiden DHL-Töchter Global Forwarding und Express eng zusammenarbeiten.

Die DHL-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,18 Prozent höher bei 44,25 Euro.

DJG/uxd/rio

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