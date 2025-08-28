DHL Group Aktie

Strategische Beteiligung 28.08.2025 11:26:41

DHL-Aktie im Plus: DHL eCommerce finalisiert Erwerb von AJEX-Minderheitsbeteiligung

Die DHL-Tochter DHL eCommerce hat nach eigener Aussage den Erwerb der Minderheitsbeteiligung am saudi-arabischen Paketlogistik-Unternehmen AJEX abgeschlossen.

Über die Höhe der strategischen Beteiligung sowie den Preis macht der DAX-Konzern weiterhin keine Angaben.

Wie DHL mitteilte, wird DHL eCommerce im Management Board von AJEX vertreten sein und hat die Option, seinen Anteil auf eine Mehrheitsbeteiligung zu erhöhen.

DHL eCommerce sei nun zusammen mit den Geschäftsbereichen DHL Express, DHL Supply Chain und DHL Global Forwarding im Land präsent.

AJEX ist laut Mitteilung "ein führendes GCC-Lieferketten- und Transportunternehmen im Besitz der Ajlan & Bros Holding Group. Der Schritt sei "ein wichtiger Meilenstein für die Expansion von DHL in den schnell wachsenden saudi-arabischen Paketmarkt und die Expansion von AJEX im gesamten Nahen Osten".

Via XETRA geht es für DHL-Aktien zeitweise um 0,66 Prozent nach oben auf 39,47 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: Deutsche Post DHL,AIF

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)mehr Analysen

