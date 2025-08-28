DHL Group Aktie
DHL-Aktie im Plus: DHL eCommerce finalisiert Erwerb von AJEX-Minderheitsbeteiligung
Über die Höhe der strategischen Beteiligung sowie den Preis macht der DAX-Konzern weiterhin keine Angaben.
Wie DHL mitteilte, wird DHL eCommerce im Management Board von AJEX vertreten sein und hat die Option, seinen Anteil auf eine Mehrheitsbeteiligung zu erhöhen.
DHL eCommerce sei nun zusammen mit den Geschäftsbereichen DHL Express, DHL Supply Chain und DHL Global Forwarding im Land präsent.
AJEX ist laut Mitteilung "ein führendes GCC-Lieferketten- und Transportunternehmen im Besitz der Ajlan & Bros Holding Group. Der Schritt sei "ein wichtiger Meilenstein für die Expansion von DHL in den schnell wachsenden saudi-arabischen Paketmarkt und die Expansion von AJEX im gesamten Nahen Osten".
Via XETRA geht es für DHL-Aktien zeitweise um 0,66 Prozent nach oben auf 39,47 Euro.
DOW JONES
