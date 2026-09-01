DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Präsenz in Südamerika
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01.09.2026 11:06:00
DHL-Aktie in Rot: Neuausrichtung abgeschlossen - Zukauf stärkt Südamerika-Geschäft
Das deutsche Brief- und Paketgeschäft wird dabei weiter unter dem Namen Deutsche Post AG firmieren, die nun als Tochtergesellschaft der DHL AG weiter Teil des Konzerns ist. Die DHL AG beinhaltet die strategische Steuerung, Governance und bereichsübergreifende Aufgaben für den weltweit tätigen Konzern, während das Geschäft von Post & Paket Deutschland in einer separaten Gesellschaft verantwortet wird.
Mit der neuen Konzernstruktur, die von der Hauptversammlung beschlossen worden war, will der Bonner Logistikkonzern die rechtliche Organisation stärker an seiner internationalen Aufstellung ausrichten.
DHL stärkt Südamerika-Geschäft mit Übernahme
Die DHL Group baut ihre Präsenz in Südamerika mit einem Zukauf in Uruguay aus. Wie der Konzern mitteilte, hat ihre Tochter DHL Global Forwarding das Logistikunternehmen Aero Cargas übernommen. Uruguay werde als Logistik-Drehkreuz für den regionalen und internationalen Handel immer wichtiger, so DHL. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.
Die DHL-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,32 Prozent tiefer bei 55,96 Euro.
DOW JONES
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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06:23
|Bonner Logistikkonzern heißt jetzt DHL statt Deutsche Post (dpa-AFX)
|
31.08.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
31.08.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
30.08.26
|ROUNDUP: Kam Sprengstoff-Drohne aus Moskau? Warten auf Konsequenzen (dpa-AFX)
|
28.08.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.08.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
24.08.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
24.08.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)
|27,80
|1,09%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|56,04
|0,32%