DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Präsenz in Südamerika 01.09.2026 08:47:00

DHL-Aktie kaum bewegt: Neuausrichtung abgeschlossen - Zukauf stärkt Südamerika-Geschäft

DHL-Aktie kaum bewegt: Neuausrichtung abgeschlossen - Zukauf stärkt Südamerika-Geschäft

Der DAX-Konzern hat seine Neuaufstellung vollendet und firmiert nun als DHL AG. Zeitgleich stärkt der Konzern sein Südamerika-Geschäft durch eine Übernahme.

Die DHL Group hat zum 1. September ihre Neuaufstellung abgeschlossen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, ist somit aus der Deutsche-Post-Aktie eine DHL-Aktie geworden, denn die börsennotierte Muttergesellschaft firmiert nun als DHL AG und nicht mehr als Deutsche Post AG.

Das deutsche Brief- und Paketgeschäft wird dabei weiter unter dem Namen Deutsche Post AG firmieren, die nun als Tochtergesellschaft der DHL AG weiter Teil des Konzerns ist. Die DHL AG beinhaltet die strategische Steuerung, Governance und bereichsübergreifende Aufgaben für den weltweit tätigen Konzern, während das Geschäft von Post & Paket Deutschland in einer separaten Gesellschaft verantwortet wird.

Mit der neuen Konzernstruktur, die von der Hauptversammlung beschlossen worden war, will der Bonner Logistikkonzern die rechtliche Organisation stärker an seiner internationalen Aufstellung ausrichten.

DHL stärkt Südamerika-Geschäft mit Übernahme

Die DHL Group baut ihre Präsenz in Südamerika mit einem Zukauf in Uruguay aus. Wie der Konzern mitteilte, hat ihre Tochter DHL Global Forwarding das Logistikunternehmen Aero Cargas übernommen. Uruguay werde als Logistik-Drehkreuz für den regionalen und internationalen Handel immer wichtiger, so DHL. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Die DHL-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Tradegate-Handel kaum verändert bei 55,82 Euro (+0,04%).

DOW JONES

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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24.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
18.08.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.26 DHL Group Neutral UBS AG
07.08.26 DHL Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
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DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) 27,70 0,73% DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,72 -0,25% DHL Group (ex Deutsche Post)

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