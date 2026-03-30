DHL-Aktie kaum verändert: Vorläufige Einigung mit Gewerkschaft verhindert US-Streik

DHL Group wendet mit Tarifdeal einen großflächigen Streik in den USA ab.

Die US-Gewerkschaft Teamsters hat nach wochenlangen Verhandlungen eine vorläufige Einigung mit DHL erzielt und somit einen US-weiten Streik abgewendet, an dem Tausende von US-Arbeitnehmern beteiligt gewesen wären.

Wie Teamsters am Sonntag mitteilte, hat ihr nationales Verhandlungskomittee eine Lohnerhöhung von 20 Prozent sowie höhere Beiträge zur Gesundheits- und Sozialfürsorge mit dem Bonner Logistikkonzern ausgehandelt. Der vorgeschlagene Vierjahresvertrag lege zudem Schutzmaßnahmen gegen KI-gesteuerte Routensysteme fest, die das Dienstaltersprinzip untergraben könnten. Zudem verbiete er ausdrücklich den Einsatz autonomer Fahrzeuge, die Arbeitsplätze von Gewerkschaftsmitgliedern bedrohen.

Der aktuelle US-weite Rahmenvertrag zwischen DHL und den Teamsters sollte am 31. März auslaufen. Die Arbeitnehmer hatten einem Streik mit einer Mehrheit von 96 Prozent zugestimmt. Damit signalisierten sie ihre Bereitschaft, für einen neuen Vertrag die Arbeit niederzulegen.

"Diese Vereinbarung setzt einen neuen Maßstab im Unternehmen und beweist einmal mehr, dass niemand härter für die Arbeitnehmer in der Liefer- und Logistikbranche kämpft als die Gewerkschaft Teamsters", sagte Sean M. O'Brien, Generalpräsident der Teamsters.

Die Teamsters-Mitglieder können in den kommenden Wochen über die erzielte Einigung abstimmen.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate zeigt sich die Aktie kaum verändert bei 43,94 Euro.

DJG/DJN/uxd/kla

Von P.R. Venkat

DOW JONES