DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Analystenstimme
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15.09.2026 13:13:00
DHL-Aktie: Kursziel steigt – Express-Sparte vor strategischem Ausblick - Aktie dennoch tiefer
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Am kommenden Donnerstag dürfte der Kapitalmarkttag der Express-Sparte das Signal senden, dass das hervorragende zweite Quartal nicht bloß der Sonderkonjunktur durch die Nahost-Krise zu verdanken sei, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das wichtigste strategische Thema sei die Erweiterung des Angebots um zeitkritische, schwere Industrielieferungen wie beispielsweise Flugzeugteile oder Equipment für Rechenzentren, bei denen die Kunden Geschwindigkeit, Zollabfertigung und Nachverfolgbarkeit besonders honorierten.
Die DHL-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,54 Prozent auf 55,54 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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Bildquelle: AIF
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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09:33
|Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
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|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|08:42
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08:42
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08:42
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,50
|-0,75%