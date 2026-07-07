DHL-Aktie legt zu: Deutsche Post hebt Ergebnisprognose für 2026 an

Die Deutsche Post hat das zweite Quartal über den Markterwartungen abgeschlossen und die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, legte der Konzern-Umsatz im zweiten Quartal um mehr als 10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal zu. Das Konzern-EBIT kletterte um rund 29 Prozent auf rund 1,85 Milliarden Euro. Die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal sei von einer weiter anziehenden Nachfrage und damit einer positiven Ergebnisdynamik, vor allem in der Division DHL Express, geprägt gewesen.

Im Bereich DHL Express stieg das EBIT infolge des sehr günstigen operativen Auslastungseffektes aus dem Anstieg des transportierten Gewichtes auf rund 1,195 Milliarden Euro von 730 Millionen im Vorjahr. Der Bereich DHL Global Forwarding verbuchte ein EBIT von etwa 240 (Vorjahr: 196) Millionen Euro.

Im Bereich DHL Supply Chain verringerte sich das Ergebnis auf rund 305 von 348 Millionen Euro vor einem Jahr, wobei im Vorjahresergebnis positive Einmaleffekte von 54 Millionen Euro enthalten waren. Im Bereich DHL eCommerce ging das EBIT leicht auf rund 50 von 56 Millionen Euro zurück. Im Bereich Post & Paket Deutschland fiel das EBIT auf rund 135 (Vorjahr: 166) Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr 2026 stellt die Deutsche Post nun ein berichtetes Konzern-EBIT von über 6,5 Milliarden Euro in Aussicht nach bislang prognostizierten 6,2 Milliarden. Für die DHL-Bereiche wird nun ein EBIT von über 5,9 (bisher: über 5,6) Milliarden Euro erwartet. Für den Bereich Post & Paket Deutschland lautet die Prognose unverändert auf ein EBIT von über 900 Millionen Euro.

Die vollständigen Zweitquartalszahlen werden am 5. August veröffentlicht.

So reagiert die DHL-Aktie

Die Aktien von DHL haben am Dienstag von überraschend starken Eckdaten zum zweiten Quartal und einer Prognoseerhöhung profitiert. Die Titel des Logistikkonzerns waren in der Spitze um bis zu drei Prozent auf 57,38 Euro gestiegen. Dies war der höchste Stand seit Januar 2022.

Zuletzt stand noch ein Plus von 1,7 Prozent zu Buche. Damit gehörten die Anteilscheine von DHL zu den besten Dax-Werten. Der deutsche Leitindex verlor 1,2 Prozent.

Im zweiten Quartal zog das operative Ergebnis im Jahresvergleich deutlich auf 1,85 Milliarden Euro an, getragen vor allem vom Expressgeschäft. Damit habe DHL die Markterwartung um ein Fünftel übertroffen, schrieb Analystin Alexia Dogani von der US-Bank JPMorgan.

Sein Gewinnziel schraubte DHL für dieses Jahr nach oben. Statt über 6,2 Milliarden Euro soll das Ergebnis vor Zinsen und Steuern nun mehr als 6,5 Milliarden Euro betragen. Dies und die Eckdaten seien positive Nachrichten für den Aktienkurs, fuhr die Expertin fort.

Dogani sieht weiteren Spielraum für die Markterwartungen nach oben, insbesondere da sich die zugrunde liegenden Trends im Expressgeschäft positiv zu entwickeln schienen - selbst wenn man den Sondereffekt wegen der durch den Iran-Krieg bedingten Verknappung der Luftfrachtkapazitäten außer Acht lasse.

Durch den Kursanstieg am Dienstag bauten die Papiere von DHL ihr Kursplus seit Jahresbeginn auf gut 21 Prozent aus. Auch in dieser Betrachtungsweise liegen die Anteilscheine im DAX recht weit vorn. Dieser kommt aktuell auf einen Gewinn von mehr als 4 Prozent.

DOW JONES / (dpa-AFX)