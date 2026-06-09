DHL Group Aktie
WKN DE: A0YF81 / ISIN: US25157Y2028
|Erweiterung der Lagerflächen
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09.06.2026 14:31:00
DHL-Aktie legt zu: Wachstum bei Rechenzentren-Logistik eröffnet neue Chancen
"Marktprognosen zeigen, dass der asiatisch-pazifische Raum zur weltweit wichtigsten Region für Rechenzentren wird. Bis 2030 rechnen wir dort mit Investitionen von rund 800 Milliarden US-Dollar", sagt Javier Bilbao, CEO Asia Pacific, DHL Supply Chain, laut der Mitteilung.
Zudem bildet der Konzern Mitarbeitende im sogenannten "White-Glove"-Handling weiter, also darin, wie Server, Anlagen und kritische Systeme unter kontrollierten Bedingungen transportiert werden, um Schäden und Verzögerungen zu vermeiden. Spezialisierte technische Services decken zusätzlich die besonderen Anforderungen der Rechenzentrumslogistik ab. Dabei montieren die Teams etwa Server-Rack-Rahmen, bringen Komponenten an, verkabeln die Racks und führen Funktionstests durch.
Die DHL-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,20 Prozent höher bei 52,38 Euro.
Dow Jones Newswires
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