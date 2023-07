DHL-Aktie leicht im Plus: DHL-Tochter will auf lateinamerikanischem Markt wachsen

Die Tochter DHL Supply Chain investiere bis 2028 rund 500 Millionen Euro in der Region, teilte der Bonner Konzern am Mittwoch auf Anfrage mit. Die Gelder sollen für den Ausbau von Infrastruktur und Transportkapazitäten eingesetzt werden. Zuvor hatte die "Financial Times" darüber berichtet. Supply Chain bietet Dienstleistungen rund um Lagerhäuser für zahlreiche Branchen an.

Die DHL-Aktie steigt via XETRA zeitweise 2,36 Prozent auf 45,56 Euro.

Düsseldorf (Reuters)