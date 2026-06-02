DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Kaufempfehlung 02.06.2026 14:00:00

DHL-Aktie: Nach Analysten-Lob auf Mehrjahreshoch

DHL-Aktie: Nach Analysten-Lob auf Mehrjahreshoch

Die Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux hat die Aktien von DHL am Dienstagmorgen angetrieben.

Die Papiere von DHL steigen via XETRA um 3,00 Prozent auf 52,94 Euro. Das entspricht einem neuen Hoch seit gut vier Jahren.

Die Kepler-Experten setzten in ihrer Empfehlung ein Kursziel von 60 Euro an. Die Anleger unterschätzten das Gewinnpotenzial im Expressgeschäft, hieß es. Ein Anstieg des Gewichts je Sendung steigere den operativen Hebel des Bereichs. Die entsprechende Änderung im Bilanzausweis der Sparte werde für höhere Transparenz hinsichtlich der Chancen sorgen.

/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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