DHL-Aktie: Nach Analysten-Lob auf Mehrjahreshoch

Die Papiere von DHL steigen via XETRA um 3,00 Prozent auf 52,94 Euro. Das entspricht einem neuen Hoch seit gut vier Jahren.

Die Kepler-Experten setzten in ihrer Empfehlung ein Kursziel von 60 Euro an. Die Anleger unterschätzten das Gewinnpotenzial im Expressgeschäft, hieß es. Ein Anstieg des Gewichts je Sendung steigere den operativen Hebel des Bereichs. Die entsprechende Änderung im Bilanzausweis der Sparte werde für höhere Transparenz hinsichtlich der Chancen sorgen.

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker)