DHL Group Aktie
WKN DE: A0YF81 / ISIN: US25157Y2028
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04.06.2026 11:46:43
DHL-Aktie sinkt: Millioneninvestitionen in Frankreich bis 2027
Das Geld soll in den Ausbau logistischer Kapazitäten, die Modernisierung der Infrastruktur und die Beschleunigung von Dekarbonisierungsmaßnahmen in allen Geschäftsbereichen des DAX-Konzerns in Frankreich fließen, wie die DHL Group mitteilte.
Der Konzern hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen aus seinen Logistikaktivitäten zu erreichen.
Die DHL Group ist seit 1976 in Frankreich aktiv. DHL-CEO Tobias Meyer bezeichnete das Land als einen "Schlüsselmarkt" für den Konzern. Das Gesamtvolumen der DHL-Investitionen in Frankreich im Zeitraum von 2018 bis 2027 steigt damit auf rund 900 Millionen Euro.Die DHL-Aktie verliert via XETRA zeitweise um 0,57 Prozent auf 52,24 Euro.
DJG/sha/gos
DOW JONES
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