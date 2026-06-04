DHL-Aktie sinkt: Millioneninvestitionen in Frankreich bis 2027

Der Logistikkonzern DHL hat angekündigt, zwischen 2026 und 2027 rund 160 Millionen Euro in Frankreich zu investieren.

Das Geld soll in den Ausbau logistischer Kapazitäten, die Modernisierung der Infrastruktur und die Beschleunigung von Dekarbonisierungsmaßnahmen in allen Geschäftsbereichen des DAX-Konzerns in Frankreich fließen, wie die DHL Group mitteilte.

Der Konzern hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen aus seinen Logistikaktivitäten zu erreichen.

Die DHL Group ist seit 1976 in Frankreich aktiv. DHL-CEO Tobias Meyer bezeichnete das Land als einen "Schlüsselmarkt" für den Konzern. Das Gesamtvolumen der DHL-Investitionen in Frankreich im Zeitraum von 2018 bis 2027 steigt damit auf rund 900 Millionen Euro.

Die DHL-Aktie verliert via XETRA zeitweise um 0,57 Prozent auf 52,24 Euro.

DJG/sha/gos

DOW JONES