DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Analystenstimme 09.10.2026 09:34:00

DHL-Aktie steigt: JPMorgan erwartet starkes Quartal

DHL-Aktie steigt: JPMorgan erwartet starkes Quartal

JPMorgan erwartet starke Quartalszahlen von DHL und setzt die Aktie auf die "Positive Catalyst Watch".

Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien der DHL Group den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und erwartet damit positive Nachrichten hinsichtlich der Anfang November anstehenden Quartalszahlen des Logistikkonzerns. Die Einstufung wurde auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Sie rechne mit einem starken dritten Jahresviertel der Bonner, gestützt von der anhaltenden Dynamik der Volumina im Express-Geschäft, schrieb Alexia Dogani in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick.

Die DHL-Aktie gewinnt am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 0,98 Prozent auf 55,48 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:00 / BST

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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08.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
06.10.26 DHL Group Neutral UBS AG
05.10.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
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