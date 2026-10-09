DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Analystenstimme
|
09.10.2026 09:34:00
DHL-Aktie steigt: JPMorgan erwartet starkes Quartal
Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien der DHL Group den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und erwartet damit positive Nachrichten hinsichtlich der Anfang November anstehenden Quartalszahlen des Logistikkonzerns. Die Einstufung wurde auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Sie rechne mit einem starken dritten Jahresviertel der Bonner, gestützt von der anhaltenden Dynamik der Volumina im Express-Geschäft, schrieb Alexia Dogani in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die DHL-Aktie gewinnt am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 0,98 Prozent auf 55,48 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:00 / BST
NEW YORK (dpa-AFX)
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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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09:34
|DHL-Aktie steigt: JPMorgan erwartet starkes Quartal (dpa-AFX)
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|STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
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08.10.26
|OTS: DHL Group / Technologie schlägt Zölle: Welthandel wächst schneller - ... (dpa-AFX)
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06.10.26
|Neutral-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Neue Analyse von UBS AG (finanzen.at)
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06.10.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
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05.10.26
|DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen DAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
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Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|56,02
|1,34%
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