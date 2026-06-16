DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Einstufung 'Overweight'
|
16.06.2026 16:04:00
DHL-Aktie steigt: Neues Kursziel sorgt für positive Impulse
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group von 56,50 auf 60,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Alexia Dogani sieht nun einen klareren Wachstumskurs für die Bonner, wie sie am Montagabend schrieb. Sie geht davon aus, dass die Markterwartungen weiterhin getoppt werden, und liegt mit ihrer operativen Ergebnisprognose für das zweite Quartal laut eigenen Angaben um 5 Prozent über dem Konsens. Dabei seien die Aktien angesichts der Gewinnaussichten bis 2029 attraktiv bewertet.
Die DHL-Aktie gewinnt im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 1,15 Prozent auf 52,76 Euro.
/rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 18:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Markus Mainka / Shutterstock.com,Deutsche Post AG,Erasmus Wolff / Shutterstock.com
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
16.06.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
16.06.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
16.06.26
|Freundlicher Handel: DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.06.26
|DHL-Aktie steigt: Neues Kursziel sorgt für positive Impulse (dpa-AFX)
|
16.06.26
|Zuversicht in Europa: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
16.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
16.06.26
|Börse Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
16.06.26