DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Analystenstimme 15.09.2026 14:37:00

DHL-Aktie tiefer: Deutsche Bank hebt Kursziel an – DHL übernimmt Open Market

DHL-Aktie tiefer: Deutsche Bank hebt Kursziel an – DHL übernimmt Open Market

Die DHL-Aktie gibt am Dienstag nach. Die Deutsche Bank bleibt dennoch optimistisch und hebt ihr Kursziel vor dem Kapitalmarkttag der Express-Sparte an.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Am kommenden Donnerstag dürfte der Kapitalmarkttag der Express-Sparte das Signal senden, dass das hervorragende zweite Quartal nicht bloß der Sonderkonjunktur durch die Nahost-Krise zu verdanken sei, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das wichtigste strategische Thema sei die Erweiterung des Angebots um zeitkritische, schwere Industrielieferungen wie beispielsweise Flugzeugteile oder Equipment für Rechenzentren, bei denen die Kunden Geschwindigkeit, Zollabfertigung und Nachverfolgbarkeit besonders honorierten.

DHL übernimmt kolumbianischen Logistiker Open Market

Die DHL Group baut ihr Geschäft in Südamerika mit einer Übernahme aus. Wie der DAX-Konzern mitteilte, übernimmt er Open Market, ein Logistik- und Transportunternehmen aus Kolumbien. Einen Kaufpreis nannte DHL nicht.

DHL Supply Chain bekommt damit 21 Lagerstandorte, 13 Cross-Docks sowie ein Transportnetzwerk mit eigenem Fuhrpark. Open Markets, das 4.100 Mitarbeiter beschäftigt, habe Expertise vor allem bei der Steuerung komplexer Lieferketten für Pharmazeutika, medizinische Produkte und Körperpflegeprodukte.

Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen.

Die DHL-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,47 Prozent auf 55,58 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben

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