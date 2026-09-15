DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Analystenstimme
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15.09.2026 14:37:00
DHL-Aktie tiefer: Deutsche Bank hebt Kursziel an – DHL übernimmt Open Market
DHL übernimmt kolumbianischen Logistiker Open Market
Die DHL Group baut ihr Geschäft in Südamerika mit einer Übernahme aus. Wie der DAX-Konzern mitteilte, übernimmt er Open Market, ein Logistik- und Transportunternehmen aus Kolumbien. Einen Kaufpreis nannte DHL nicht.
DHL Supply Chain bekommt damit 21 Lagerstandorte, 13 Cross-Docks sowie ein Transportnetzwerk mit eigenem Fuhrpark. Open Markets, das 4.100 Mitarbeiter beschäftigt, habe Expertise vor allem bei der Steuerung komplexer Lieferketten für Pharmazeutika, medizinische Produkte und Körperpflegeprodukte.
Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen.
Die DHL-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,47 Prozent auf 55,58 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker / Dow Jones Newswires
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|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08:42
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08:42
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,78
|-0,25%
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