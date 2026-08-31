DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Präsenz in Südamerika
|
31.08.2026 20:22:42
DHL-Aktie tiefer: Konzern baut Logistikgeschäft in Uruguay aus
Wie der Konzern mitteilte, hat ihre Tochter DHL Global Forwarding das Logistikunternehmen Aero Cargas übernommen. Uruguay werde als Logistik-Drehkreuz für den regionalen und internationalen Handel immer wichtiger, so DHL. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.
Die DHL-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,75 Prozent tiefer bei 55,86 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com,Markus Mainka / Shutterstock.com,AIF
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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31.08.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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31.08.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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30.08.26
|ROUNDUP: Kam Sprengstoff-Drohne aus Moskau? Warten auf Konsequenzen (dpa-AFX)
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28.08.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.08.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
24.08.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
24.08.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
24.08.26
|Market-Perform von Bernstein Research für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)
|27,50
|-0,72%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,86
|-0,78%
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