DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Präsenz in Südamerika 31.08.2026 20:22:42

DHL-Aktie tiefer: Konzern baut Logistikgeschäft in Uruguay aus

DHL-Aktie tiefer: Konzern baut Logistikgeschäft in Uruguay aus

Die DHL Group baut ihre Präsenz in Südamerika mit einem Zukauf in Uruguay aus.

Wie der Konzern mitteilte, hat ihre Tochter DHL Global Forwarding das Logistikunternehmen Aero Cargas übernommen. Uruguay werde als Logistik-Drehkreuz für den regionalen und internationalen Handel immer wichtiger, so DHL. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Die DHL-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,75 Prozent tiefer bei 55,86 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com,Markus Mainka / Shutterstock.com,AIF

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24.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
18.08.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.26 DHL Group Neutral UBS AG
07.08.26 DHL Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) 27,50 -0,72% DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,86 -0,78% DHL Group (ex Deutsche Post)

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