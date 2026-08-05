DHL-Aktie trotzdem rot: Ergebnis wächst stärker als der Umsatz

Die DHL Group hat nach den ausführlichen Ergebnissen im zweiten Quartal den Umsatz um 13 Prozent (vorläufig mehr als 10 Prozent) gesteigert.

Auch unter dem Strich konnten bei den Gewinnen deutlich zugelegt und überproportional zweistellige Wachstumsraten verzeichnet werden. Das Aktienrückkaufprogramm wurde um 500 Millionen Euro auf bis zu 6,5 Milliarden Euro aufgestockt und bis Ende 2027 verlängert. Das Ziel von 3 Milliarden Euro Free Cashflow im Gesamtjahr hat der Konzern bestätigt.

Wie aus dem Finanzbericht hervorgeht, hat der Bonner Logistikkonzern im zweiten Quartal nach Steuern und Dritten 1,01 Milliarden Euro verdient, verglichen mit 815 Millionen ein Jahr zuvor. Je Aktie unverwässert betrug der Gewinn 0,91 Euro nach 0,72 Euro. Der Free Cashflow (ohne M&A) stieg auf 569 Millionen Euro von 329 Millionen im Vorjahr.

Der operative Gewinn EBIT kletterte um 30 Prozent auf 1,86 Milliarden Euro, die entsprechende Marge verbesserte sich auf 8,3 Prozent von 7,2 Prozent im Vorjahr.

Der Umsatz betrug 22,37 Milliarden Euro nach 19,83 Milliarden im Vorjahresquartal. Das Wachstum geht laut Mitteilung insbesondere auf den Anstieg des transportierten Sendungsgewichts bei DHL Express, Kapazitätsengpässe im internationalen Luftfrachtmarkt sowie die Weitergabe gestiegener Kraftstoffkosten zurück.

Anfang Juli hatte die Deutsche-Post-Mutter die Unternehmensprognose für den operativen Gewinn EBIT 2026 angehoben, nachdem die Geschäfte sich im zweiten Quartal besser als erwartet entwickelt hatten, vor allem im Segment DHL Express. Dabei hatte der Konzern bereits operative Gewinne für die einzelnen Segmente veröffentlicht sowie eine Mindestschätzung für den Quartalsumsatz.

Im Quartal stieg das EBIT dank der reduzierten Kostenbasis im Konzern sowie eines deutlichen Umsatzanstiegs. Im Vorjahr hatten "Zoll- und weitere handelspolitische Rahmenbedingungen" die Geschäftsentwicklung belastet.

Im Gesamtjahr peilt die DHL Group seit Anfang Juli nun ein Konzern-EBIT von über 6,5 Milliarden Euro anstatt vorher mehr als 6,2 Milliarden Euro an. Die neue Guidance wurde im Markt bereits als "weiter konservativ" bezeichnet.

DHL Group: 1 Mrd EUR Einsparungen bei Fit for Growth vorzeitig erreicht

DHL hat bereits sechs Monate früher als geplant die insgesamt angepeilten Einsparungen von mehr als 1 Milliarde Euro aus dem konzernweiten Effizienzprogramm Fit for Growth erreicht. Dies sagte CFO Melanie Kreis in den Medien- und Telefonkonferenzen nach den detaillierten Zweitquartals-Ergebnissen des Bonner Logistikkonzerns. Die restlichen 400 Millionen Euro an Einsparungen, die für 2026 budgetiert worden waren, seien bis Ende Juni bereits erreicht worden, so Kreis. Sie kommen on top zu den mehr als 600 Millionen Euro, die bereits 2025 eingespart worden waren.

Durch strukturelle Kostenoptimierung sei die Kostenbasis nachhaltig gesenkt bzw seien Kostensteigerungen vermieden worden. Dies werde fortgesetzt, jedoch nicht als formelles Programm. Außerdem hätten die effizientere Digitalisierung , Automatisierung und Prozessumstellung zum Beispiel durch breiten Einsatz von KI die Produktivität langfristig erhöht.

DHL hatte sich das konzernweites Kostensenkungsprogramm Anfang 2025 verordnet und dabei 2025 im deutschen Brief- und Paketgeschäft 8.000 Stellen bzw 4 Prozent der Belegschaft abgebaut. Das Programm sollte ursprünglich bis Ende 2026 die Kostenbasis strukturell um mehr als 1 Milliarde Euro senken und ab 2027 dann entsprechend seine volle Wirkung entfalten.

DHL-Aktie bleibt unter Rekordhoch und zollt gutem Lauf Tribut

Eine Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms sowie US-Zollrückzahlungen haben am Mittwoch die Aktien der DHL Group nicht mehr vorangebracht. Nach ihrem starken Lauf seit Anfang April bis in die Nähe des fünf Jahre alten Rekordhochs aus der Corona-Zeit verlieren die Titel via XETRA am Mittwoch zeitweise 1,87 Prozent auf 56,64 Euro. Seit Jahresanfang steht aber ein Plus von fast 22 Prozent zu Buche.

Die Anfang Juli erhöhte Prognose bestätigte der Logistiker. Mit Blick auf die endgültigen Quartalszahlen verwies Analyst Michael Aspinall von Jefferies auf schwache Vergleichswerte, weshalb das Wachstum nun sehr stark ausgefallen sei.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)