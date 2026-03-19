DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Neue Lagerstandorte
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19.03.2026 16:32:00
DHL-Aktie unter Druck: Neue US-Kapazitäten für Rechenzentren geplant
Angaben zum Investitionsvolumen macht das Unternehmen einem Sprecher zufolge nicht.
Die neuen DHL-Logistikzentren seien bei der DHL-Tochter DHL Supply Chain angesiedelt, aber eng mit dem Netzwerk der DHL-Tochter DHL Global Forwarding verzahnt, die Spezialtransporte für den schnellen und sicheren Transport empfindlicher IT-Hardware zur Verfügung stellt.
DHL baue die Lagerkapazitäten in einer Phase aus, in der Rechenzentrumsbetreiber mit engen Bauzeitplänen, komplexen Projektabläufen und global verzweigten Lieferketten arbeiten, die Produktionsstandorte in Asien mit Einsatzbereichen in Nordamerika, Europa und weiteren Regionen verbinden. Zusätzlich unterstütze DHL Supply Chain auch die Logistik großer Campus-Neubauten.
Der Ausbau in den USA sei erst der Anfang. In dieser Region, in der mehr als 40 Prozent der weltweit betriebenen Rechenzentren stehen, machen wir den ersten Schritt - weitere Investitionen in anderen Regionen sind bereits geplant", sagte Hendrik Venter, Chef von DHL Supply Chain.
Die DHL-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 3,11 Prozent auf 43,95 Euro.
DJG/uxd/kla
DOW JONES
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