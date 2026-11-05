DHL Group Aktie

DHL Group ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.11.2026 12:16:44

DHL-CFO: Spürten im 3Q zweistellige Volumenrückgänge bei Paketen aus China

(Technische Wiederholung)

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--DHL hat im dritten Quartal deutliche Rückgänge der Paketvolumina aus China gespürt, seit die EU im Juli Billigpakete verteuert hat. "Wenn Sie sich unsere Volumenentwicklung bei Paket im dritten Quartal anschauen, hatten wir ein relativ flaches Volumen - also kein Wachstum, wie wir das normalerweise erwarten würden. Ein wesentlicher Grund dafür ist der zweistellige Rückgang bei den chinesischen Volumina", sagte DHL-CFO Melanie Kreis. Das sei im Rahmen der Erwartungen. Interessant werde, was nach dem 1. November mit den 2 Euro passiert, die die EU zusätzlich erhebt. "Das ist noch zu früh zu beurteilen, aber die direkten Sendungen aus Asien/China waren im 3Q deutlich rückläufig." Sie merkte an, dass die chinesischen Kunden auf die Gebührenerhöhungen reagieren, indem sie mehr Lagerhaltung in Europa betreiben, sodass die Sendungsmengen mit Luftfracht oder Seefracht nach Europa kommen, in Lagerhäuser gehen und von dort kommissioniert werden. "Das ist schon ein Trend, den wir sehen", sagte Kreis:

Die Europäische Union hat den Import von Billigpaketen aus Drittländern wie China massiv verteuert und reguliert. Seit Juli 2026 ist die alte 150-Euro-Zollfreigrenze (De-minimis-Regelung) abgeschafft, die besagte, dass Waren aus einem Nicht-EU-Drittland bis zu einem Sachwert von 150 Euro zollfrei in die Europäische Union eingeführt werden konnten. Seither müssen Händler einen Pauschalzoll von 3 Euro pro Warenkategorie auf alle EU-Importe zahlen, der an Verbraucher weitergegeben werden kann. Seit 1. November 2026 erhebt der Zoll zusätzlich eine EU-Bearbeitungsgebühr von 2 Euro pro Warenkategorie. Sie fällt unabhängig vom Warenwert an.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 06:16 ET (11:16 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Analysen
06.11.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
06.11.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
05.11.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 57,56 -3,29% DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) 28,30 -3,74% DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen