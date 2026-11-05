DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
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05.11.2026 12:16:44
DHL-CFO: Spürten im 3Q zweistellige Volumenrückgänge bei Paketen aus China
(Technische Wiederholung)
Von Ulrike Dauer
DOW JONES--DHL hat im dritten Quartal deutliche Rückgänge der Paketvolumina aus China gespürt, seit die EU im Juli Billigpakete verteuert hat. "Wenn Sie sich unsere Volumenentwicklung bei Paket im dritten Quartal anschauen, hatten wir ein relativ flaches Volumen - also kein Wachstum, wie wir das normalerweise erwarten würden. Ein wesentlicher Grund dafür ist der zweistellige Rückgang bei den chinesischen Volumina", sagte DHL-CFO Melanie Kreis. Das sei im Rahmen der Erwartungen. Interessant werde, was nach dem 1. November mit den 2 Euro passiert, die die EU zusätzlich erhebt. "Das ist noch zu früh zu beurteilen, aber die direkten Sendungen aus Asien/China waren im 3Q deutlich rückläufig." Sie merkte an, dass die chinesischen Kunden auf die Gebührenerhöhungen reagieren, indem sie mehr Lagerhaltung in Europa betreiben, sodass die Sendungsmengen mit Luftfracht oder Seefracht nach Europa kommen, in Lagerhäuser gehen und von dort kommissioniert werden. "Das ist schon ein Trend, den wir sehen", sagte Kreis:
Die Europäische Union hat den Import von Billigpaketen aus Drittländern wie China massiv verteuert und reguliert. Seit Juli 2026 ist die alte 150-Euro-Zollfreigrenze (De-minimis-Regelung) abgeschafft, die besagte, dass Waren aus einem Nicht-EU-Drittland bis zu einem Sachwert von 150 Euro zollfrei in die Europäische Union eingeführt werden konnten. Seither müssen Händler einen Pauschalzoll von 3 Euro pro Warenkategorie auf alle EU-Importe zahlen, der an Verbraucher weitergegeben werden kann. Seit 1. November 2026 erhebt der Zoll zusätzlich eine EU-Bearbeitungsgebühr von 2 Euro pro Warenkategorie. Sie fällt unabhängig vom Warenwert an.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 05, 2026 06:16 ET (11:16 GMT)
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