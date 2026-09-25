Österreichische Post Aktie

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WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

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25.09.2026 11:02:00

DHL Express erhöht Paketpreise zum Jahreswechsel um 5,4 Prozent

DHL Express erhöht in Österreich mit 1. Jänner 2027 die Paketpreise um durchschnittlich 5,4 Prozent. "Neben der Inflation wirken sich weiterhin Faktoren wie Energiekosten, Compliance-Anforderungen sowie administrative Aufwendungen im Zusammenhang mit neuen Zoll-, Regulierungs- und Sicherheitsvorgaben nationaler und internationaler Behörden auf die Kostenstruktur des Unternehmens aus", so der Logistiker.

Von Seiten der Österreichischen Post hieß es am Freitag auf APA-Anfrage, es seien derzeit keine Anpassungen bei den Pakettarifen geplant. Die Post beobachte aber die Auswirkungen der Verordnung zur LKW-Maut, dies könnte im Frühjahr 2027 zu einer Anpassung in der Größenordnung von ein bis zwei Prozent führen.

stf/tpo

ISIN AT0000APOST4 WEB https://www.dhl.at http://www.post.at

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