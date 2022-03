DHL Express und Cargojet vereinbaren langfristige Partnerschaft - Deutsche Post-Aktie im Plus

Die Deutsche Post-Tochter DHL Express hat mit der kanadischen Cargo-Airline Cargojet Inc eine langfristige strategische Partnerschaft vereinbart, die auch eine Beteiligung an Cargojet ermöglicht.

Dadurch will DHL Express sein globales Luftfrachtnetz ausbauen. Der Kooperationsvertrag soll fünf Jahre laufen, er kann um weitere zwei Jahre verlängert werden.

Im Rahmen des Vertrags erhält DHL Kaufoptionen für bis zu 9,5 Prozent der ausstehenden stimmberechtigten Aktien (unverwässert) von Cargojet über einen Zeitraum von sieben Jahren. Die Optionen will der Konzern zu einem Preis von 158,92 kanadischen Dollar je Aktie an DHL ausgeben, basierend auf dem jüngsten volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs. Dabei soll die Ausübbarkeit der Optionen an ein Geschäftsvolumen von bis zu 2,3 Milliarden kanadischen Dollar mit DHL im gleichen Zeitraum geknüpft sein.

Cargojet soll im Rahmen des Kooperationsvertrags ACMI-, CMI- und Charterdienstleistungen sowie Dry-Lease-Services für DHL erbringen, um den internationalen Bedarf von DHL in Europa, Nord-, Süd-, Mittel- und Lateinamerika sowie Asien abzudecken.

Derzeit setzt Cargojet zwölf Frachtflugzeuge für DHL ein. DHL plant nun für 2022/23 eine Aufstockung um weitere fünf B767 Frachtflugzeuge, um das erwartete Frachtaufkommen bewältigen zu können.

"Cargojet ist ein wichtiger Luftfrachtpartner von DHL in Nordamerika, und wir freuen uns über diese Ausweitung unserer Partnerschaft, durch die wir die Luftfrachtverbindungen innerhalb der Region sowie die Interkontinentalverbindungen mit Abflug- oder Zielort in Nordamerika weiter stärken", sagte Mike Parra, CEO von DHL Express Americas.

Die Deutsche Post-Aktie legt via XETRA zeitweise um 0,56 Prozent auf 45,46 Euro zu.

