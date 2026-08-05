DHL Group: 1 Mrd EUR Einsparungen bei Fit for Growth vorzeitig erreicht

Von Ulrike Dauer

DOW JONES-- DHL hat bereits sechs Monate früher als geplant die insgesamt angepeilten Einsparungen von mehr als 1 Milliarde Euro aus dem konzernweiten Effizienzprogramm Fit for Growth erreicht. Dies sagte CFO Melanie Kreis in den Medien- und Telefonkonferenzen nach den detaillierten Zweitquartals-Ergebnissen des Bonner Logistikkonzerns. Die restlichen 400 Millionen Euro an Einsparungen, die für 2026 budgetiert worden waren, seien bis Ende Juni bereits erreicht worden, so Kreis. Sie kommen on top zu den mehr als 600 Millionen Euro, die bereits 2025 eingespart worden waren.

Durch strukturelle Kostenoptimierung sei die Kostenbasis nachhaltig gesenkt bzw seien Kostensteigerungen vermieden worden. Dies werde fortgesetzt, jedoch nicht als formelles Programm. Außerdem hätten die effizientere Digitalisierung , Automatisierung und Prozessumstellung zum Beispiel durch breiten Einsatz von KI die Produktivität langfristig erhöht.

DHL hatte sich das konzernweites Kostensenkungsprogramm Anfang 2025 verordnet und dabei 2025 im deutschen Brief- und Paketgeschäft 8.000 Stellen bzw 4 Prozent der Belegschaft abgebaut. Das Programm sollte ursprünglich bis Ende 2026 die Kostenbasis strukturell um mehr als 1 Milliarde Euro senken und ab 2027 dann entsprechend seine volle Wirkung entfalten.

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August 05, 2026 05:11 ET (09:11 GMT)