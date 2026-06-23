DHL Group bestellt Joe Joseph ab dem 1. Juni 2027 zum Finanzvorstand

DOW JONES--Die DHL Group bekommt Mitte nächsten Jahres einen neuen Finanzchef. Der Aufsichtsrat der Deutsche Post AG, der börsennotierten Obergesellschaft der DHL Group, bestellte Joe Joseph mit Wirkung zum 1. Juni 2027 zum Finanzvorstand, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der gebürtige Australier, derzeit Bereichsvorstand Finanzen von DHL Express, tritt damit die Nachfolge von Melanie Kreis an, die ihren bis zum 31. Mai 2027 laufenden Vertrag erfüllen, aber nicht verlängern wird.

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June 23, 2026 10:20 ET (14:20 GMT)