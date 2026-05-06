WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

Aktie bewertet 06.05.2026 14:34:47

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Overweight

Barclays Capital-Analyst Marco Limite hat eine umfassende Analyse des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group nach Zahlen von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marco Limite attestierte dem Logistiker am Dienstagnachmittag übertroffene Erwartungen von hoher Qualität, was er mit den Kosten im Express-Geschäft in Zusammenhang bringt. Dies sei ein Ausdruck der verstärkten Fokussierung auf die Kosten. Die Voraussetzungen für das zweite Jahresviertel seien positiv.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 14:18 Uhr 1,2 Prozent auf 46,83 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 17,45 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 1 236 286 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 4,5 Prozent nach oben. Die kommenden Q2 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 05.08.2026 veröffentlicht.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

06.05.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
05.05.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 DHL Group Hold Warburg Research
04.05.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
01.05.26 DHL Group Hold Deutsche Bank AG
