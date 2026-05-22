DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Bewertung im Fokus
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22.05.2026 12:04:47
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Barclays Capital vergibt Overweight
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group nach der hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Beim Logistiker sei der kurzfristig widerstandsfähige Geschäftsverlauf ein zentrales Thema gewesen, schrieb Marco Limite am Donnerstagabend. Bisher gebe es keine schleppendere Nachfrage, doch das zweite Halbjahr sei noch nicht gut planbar.
Aktieninformation im Fokus: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung
Um 11:47 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 49,70 EUR nach oben. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 10,66 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 700 924 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 10,9 Prozent aufwärts. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q2 2026 wird am 05.08.2026 erwartet.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 22:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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