DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Rating im Fokus
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08.07.2026 10:22:47
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: DZ BANK vergibt Kaufen
Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group von 57,50 auf 63,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistikkonzern habe dank des Ergebnistreibers Expressgeschäft mit seinen vorläufigen Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen und das Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebit) angehoben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er revidierte seine Prognosen nach oben.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 10:06 Uhr rutschte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 56,14 EUR ab. Im heutigen Handel wurden bisher 256 704 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 25,3 Prozent aufwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 09:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 09:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Buy für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse (finanzen.at)
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|DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: DZ BANK vergibt Kaufen (finanzen.at)
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|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 60 Euro (dpa-AFX)
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|Overweight von JP Morgan Chase & Co. für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
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|ROUNDUP: DHL erhöht Ausblick nach starkem Quartal - Aktie legt kräftig zu (dpa-AFX)
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|AKTIE IM FOKUS: DHL steigen - Überraschend hohes Ergebnis und Prognoseerhöhung (dpa-AFX)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|08.07.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08.07.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|08.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08.07.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|08.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08.07.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,38
|-1,81%
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