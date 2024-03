DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 49 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Wachstumserholung verzögere sich, schrieb Analystin Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Belebung im Bereich Business-to-Business (B2B) bleibe abzuwarten. Grundsätzlich bleibt Dogani aber von der Anlagestory des Bonner Logistikkonzerns überzeugt.

Zwischen Kursziel und Realität: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich um 13:12 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 38,88 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 15,74 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 692 879 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2024 um 13,3 Prozent nach. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 20:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2024 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.