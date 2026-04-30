DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Aktuelle Analyse im Blick
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30.04.2026 10:28:48
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Overweight" belassen. Im ersten Quartal habe sich die Kosten- und Volumenlage im Express-Geschäft gebessert, schrieb Marco Limite am Donnerstagmorgen. Dies sei eine gute Ausgangslage für das zweite Quartal.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:12 Uhr 1,8 Prozent auf 47,72 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13,16 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 407 242 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2026 um 2,1 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2026 erfolgen.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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