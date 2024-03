DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die wichtigste Nachricht sei das Zutrauen des Managements in die Wachstumsperspektiven des Express-Geschäfts gewesen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Logistikkonzern könne von einer Erholung der Volumina in diesem Segment profitieren.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 12:06 Uhr 0,6 Prozent. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 31,87 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. 778 713 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2024 ein Minus von 13,8 Prozent zu Buche. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2024 / 18:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.