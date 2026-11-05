DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Aktienempfehlung 05.11.2026 12:07:47

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform

DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde von RBC Capital Markets-Analyst Ruairi Cullinane genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die Kennziffern des Logistikkonzerns seien stark und ermutigend ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 11:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 60,48 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 10,78 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 497 617 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 35,0 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:38 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:38 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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