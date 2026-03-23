DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Experten-Analyse
23.03.2026 15:34:47
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Der Blick auf das in der vergangenen Woche vorgelegte Zahlenwerk des US-Konkurrenten FedEx zeige einen verschärften Wettbewerb auf den Strecken Asien?Europa und innerhalb Europas, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Studie.
Aktienauswertung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 15:18 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 44,66 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 4,84 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2 534 864 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 4,4 Prozent abwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2026 vorlegen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 09:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
23.03.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
23.03.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
23.03.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
23.03.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
23.03.26
|DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
20.03.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 letztendlich in Rot (finanzen.at)
20.03.26
|Barclays Capital beurteilt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Overweight (finanzen.at)
20.03.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|23.03.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|20.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
