WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

Experten-Analyse 23.03.2026 15:34:47

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral

DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde von UBS AG-Analyst Cristian Nedelcu genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Der Blick auf das in der vergangenen Woche vorgelegte Zahlenwerk des US-Konkurrenten FedEx zeige einen verschärften Wettbewerb auf den Strecken Asien?Europa und innerhalb Europas, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Studie.

Aktienauswertung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 15:18 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 44,66 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 4,84 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2 534 864 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 4,4 Prozent abwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 09:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

