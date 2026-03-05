DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Neutral-Bewertung bekannt

Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Patrick Creuset hat sich das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Neutral" belassen. Die Bonner hätten insgesamt die Erwartungen erfüllt, schrieb Patrick Creuset am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:17 Uhr verlor das Papier 5,8 Prozent auf 45,31 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 12,56 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 521 604 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2026 um 3,0 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2025 wird für den 05.03.2026 terminiert.

