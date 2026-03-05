DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Aktienanalyse
|
05.03.2026 09:33:07
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Neutral-Bewertung bekannt
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Neutral" belassen. Die Bonner hätten insgesamt die Erwartungen erfüllt, schrieb Patrick Creuset am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht.
Aktienbewertung im Detail: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:17 Uhr verlor das Papier 5,8 Prozent auf 45,31 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 12,56 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 521 604 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2026 um 3,0 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2025 wird für den 05.03.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:26 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
