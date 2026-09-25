DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Overweight-Einstufung 25.09.2026 13:52:47

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt

JP Morgan Chase & Co. hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Alexia Dogani zieht in einer am Freitag vorliegenden Bewertung der Aussagen ein positives Fazit von den Wachstumsinitiativen unter dem Decknamen "Smart Industrial Growth". Die positive Dynamik in allen Geschäftsbereichen des Logistikkonzerns sei hervorgehoben worden.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:36 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 57,20 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 13,64 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 452 955 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 27,6 Prozent nach oben. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 09:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 09:58 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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