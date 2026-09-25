DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Overweight-Einstufung
|
25.09.2026 13:52:47
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Alexia Dogani zieht in einer am Freitag vorliegenden Bewertung der Aussagen ein positives Fazit von den Wachstumsinitiativen unter dem Decknamen "Smart Industrial Growth". Die positive Dynamik in allen Geschäftsbereichen des Logistikkonzerns sei hervorgehoben worden.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:36 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 57,20 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 13,64 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 452 955 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 27,6 Prozent nach oben. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 09:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 09:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
17:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:58
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform (finanzen.at)
|
24.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag leichter (finanzen.at)
|
24.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
23.09.26
|Gefahrstoffeinsatz bei DHL wegen Quecksilberverdacht: Polizei gibt Entwarnung - Aktie in Rot (dpa-AFX)
|
23.09.26
|Entwarnung nach Quecksilberverdacht: DHL-Zentrum wieder frei (dpa-AFX)
|
23.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse Europa in Rot: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|13:03
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:03
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:03
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|12:07
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,30
|1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.