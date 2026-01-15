DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Analyse im Fokus
|
15.01.2026 11:34:48
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 42,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alex Irving widmete sich am Mittwochabend der Frage, ob "irgendetwas den Bestellrausch der Reedereien bremsen kann". Seine Erwartung, dass Zölle die Beauftragung neuer Schiffe endlich eindämmen würden, werde mit erneuten Rekordaufträgen widerlegt. Die Bedrohung durch ein Überangebot am Containermarkt nehme damit weiter zu.
Aktienbewertung im Detail: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 11:18 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 47,24 EUR. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 9,40 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 303 838 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Anteilsschein 1,1 Prozent. Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 18:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
15.01.26
|Aufschläge in Europa: Zum Handelsende Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
15.01.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
14.01.26