DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse im Fokus
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27.11.2026 13:34:47
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 49,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Frachtmärkte entwickelten sich auch in den geschäftigsten Monaten des Jahres positiv, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die Frachtraten blieben auf hohem Niveau und die Volumina legten trotz konjunkturellen Gegenwinds zu. Allerdings signalisierten das beschleunigte Flottenwachstum und die Normalisierung der Netzwerke zunehmenden Druck auf die Seefrachtraten.
Zwischen Kursziel und Realität: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 13:17 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 57,40 EUR nach oben. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 13,76 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 132 062 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 28,1 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2027 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 23:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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25.11.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt mittags zurück (finanzen.at)
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|Schwacher Handel: DAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
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|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 startet im Minus (finanzen.at)
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|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|27.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|27.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,62
|0,98%
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