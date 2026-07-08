DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt

Die Schweizer Großbank UBS hat DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe beim operativen Ergebnis (Ebit) im zweiten Quartal positiv überrascht, schrieb Cristian Nedelcu in einer Reaktion am Mittwoch. Das angehobene Ebit-Jahresziel erscheine vor diesem Hintergrund konservativ - die Konsensschätzungen könnten steigen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 11:03 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 55,52 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 17,15 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 432 740 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 23,9 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 05.08.2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2026 gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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