DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Neutral

UBS AG hat eine umfassende Prüfung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die Schweizer Großbank UBS hat DHL Group nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Logistikkonzerns liege vor allem dank des starken Express-Geschäfts 8 Prozent über dem Konsens, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Er attestierte den Bonnern insgesamt positive Zahlen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie legte um 11:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,0 Prozent auf 48,75 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 5,64 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 779 628 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 4,3 Prozent nach oben. Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2026 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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