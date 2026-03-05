DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

Experten-Analyse 05.03.2026 13:52:48

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: UBS AG vergibt Neutral

Die detaillierte Analyse des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Cristian Nedelcu durchgeführt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Ergebnisausblick des Logistikkonzerns für 2026 liege etwas unter den Erwartungen, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstag.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:36 Uhr verlor das Papier 3,2 Prozent auf 46,56 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 8,72 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2 100 028 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 0,4 Prozent nach unten. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) voraussichtlich am 05.03.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Deutsche Post,AIF

05.03.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
05.03.26 DHL Group Equal Weight Barclays Capital
05.03.26 DHL Group Neutral UBS AG
05.03.26 DHL Group Hold Deutsche Bank AG
05.03.26 DHL Group Hold Warburg Research
