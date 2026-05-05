WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
05.05.2026 13:58:48
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Warburg Research vergibt Hold
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group von 42,50 auf 48,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Frachtunternehmens habe das robuste Geschäftsmodell unterstrichen, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf der Kostenseite habe es Fortschritte gegeben.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse
Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:42 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 46,12 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 5,16 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1 076 398 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 1,3 Prozent zu Buche. Am 05.08.2026 werden die Kennzahlen für Q2 2026 voraussichtlich präsentiert.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|13:08
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|04.05.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|01.05.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
