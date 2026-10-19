DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Analyse im Blick
|
19.10.2026 09:48:06
DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group nach der Prognoseerhöhung des Logistikkonzerns von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Großteil der über den Erwartungen liegenden Ergebnisentwicklung (Ebit) im dritten Quartal sei auf den Bereich Express entfallen, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Montag vorliegenden Kommentar.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:31 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 57,32 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 11,65 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 139 048 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 27,9 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
09:52
|ROUNDUP: DHL erhöht nach Ergebnisanstieg Prognose - Aktie tut sich schwer (dpa-AFX)
|
09:28
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
16.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro (dpa-AFX)
|
16.10.26
|DHL erhöht nach Ergebnisanstieg Prognose (dpa-AFX)
|
16.10.26
|EQS-Adhoc: DHL AG: DHL AG erhöht Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 (EQS Group)
|
16.10.26
|EQS-Adhoc: DHL AG: DHL AG raises full-year 2026 earnings guidance (EQS Group)
|
16.10.26
|DHL-Aktie fester: Neue Konkurrenz formiert sich im Briefgeschäft (dpa-AFX)
|
15.10.26
|ANALYSE-FLASH: RBC startet DHL Group mit 'Outperform' - Ziel 67 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|08:58
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:58
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:58
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|56,92
|-2,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX ebenfalls schwächer zum Start der neuen Handelswoche -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Verlusten. Schwach präsentiert sich auch der deutsche Aktienmarkt. Unterschiedlich zeigen sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.