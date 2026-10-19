DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Analyse im Blick 19.10.2026 09:48:06

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde von Deutsche Bank AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group nach der Prognoseerhöhung des Logistikkonzerns von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Großteil der über den Erwartungen liegenden Ergebnisentwicklung (Ebit) im dritten Quartal sei auf den Bereich Express entfallen, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Montag vorliegenden Kommentar.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:31 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 57,32 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 11,65 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 139 048 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 27,9 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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