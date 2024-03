DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Deutsche Bank AG gibt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie niedrigeres Rating in neuer Bewertung

Deutsche Bank Research hat DHL Group von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 49,50 auf 43,00 Euro gesenkt. Er sei seit Januar 2017 positiv gestimmt gewesen für die Aktie des Logistikkonzerns und der langfristige Investment-Case sei auch nach wie vor intakt, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei DHL ein zyklisches Unternehmen. Daher befürchte er kurzfristig, dass die Jahresziele für 2024, aber auch für 2026, zu hoch sein könnten. Er liegt mit seinen Annahmen nun unter den Schätzungen des Managements. Das gesamtwirtschaftliche Bild sei durchwachsen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 09:03 Uhr rutschte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 39,35 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 9,28 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 185 777 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte auf Jahressicht 2024 um 12,3 Prozent ein. Die Ergebnisse für Q1 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 vorlegen.

