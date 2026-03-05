DHL Group Aktie
DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Aktie
Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group nach Zahlen für 2025 von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. In einem schwierigen Handelsumfeld habe der Logistikkonzern solide Ergebnisse vorgelegt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kosten- und Preismaßnahmen hätten die Profitabilität stabilisiert.
Aktienauswertung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 17:35 Uhr um 4,6 Prozent auf 45,89 EUR ab. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4 880 252 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 1,8 Prozent zu Buche.
