DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

Bernstein Research-Analyst Alex Irving hat sich intensiv mit dem DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen um 8 Prozent übertroffen, schrieb Alex Irving am Donnerstagmorgen zum Bericht des erstes Quartals. Angetrieben worden sei dies vom Express-Geschäft. Der Ausblick sei beibehalten worden.

Aktienbewertung im Detail: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 09:16 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 47,45 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 7,27 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 220 469 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 1,5 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:56 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.