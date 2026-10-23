DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Experten-Analyse 23.10.2026 11:49:47

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

Bernstein Research-Analyst Alex Irving hat sich das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die globalen Frachtmärkte zeigten sich trotz anhaltender geopolitischer Turbulenzen und hoher Energiepreise weiterhin widerstandsfähig, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Nachfrage nach See- und Luftfracht wachse weiter, was die Frachtraten deutlich über dem Niveau vor dem Nahostkonflikt halte. Die kurzfristigen Fundamentaldaten blieben günstig, er rechne jedoch mit zunehmendem Druck auf die Frachtraten, da sich das Wachstum der Transportkapazitäten beschleunige.

Aktienauswertung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 11:31 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 56,92 EUR. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 17,43 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 150 283 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 27,0 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 04:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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