DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Experten-Analyse
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23.10.2026 11:49:47
DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die globalen Frachtmärkte zeigten sich trotz anhaltender geopolitischer Turbulenzen und hoher Energiepreise weiterhin widerstandsfähig, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Nachfrage nach See- und Luftfracht wachse weiter, was die Frachtraten deutlich über dem Niveau vor dem Nahostkonflikt halte. Die kurzfristigen Fundamentaldaten blieben günstig, er rechne jedoch mit zunehmendem Druck auf die Frachtraten, da sich das Wachstum der Transportkapazitäten beschleunige.
Aktienauswertung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie notierte um 11:31 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 56,92 EUR. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 17,43 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 150 283 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 27,0 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 04:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|56,92
|-0,21%