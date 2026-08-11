DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Aktie bewertet 11.08.2026 12:04:47

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Aktie

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Aktie

Diese Empfehlung gibt UBS AG für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DHL Group nach Halbjahreszahlen von 46,00 auf 54,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Vornehmlich wegen eines starken Express-Geschäfts habe er seine Schätzungen für den operativen Gewinn 2027 und 2028 um sieben respektive acht Prozent erhöht, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun stehe die Frage im Raum, wie stark dieses Segment des Logistikkonzerns in den kommenden Quartalen wächst.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:47 Uhr fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 55,10 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 1,09 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 145 647 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 23,0 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 17:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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