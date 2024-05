DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Outperform-Bewertung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe im ersten Quartal mit seinem operativen Ergebnis besser als erwartet abgeschnitten und die Jahresziele bestätigt, resümierte Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das dürfte den Aktien aktuell Auftrieb geben. Der gesamtwirtschaftliche Hintergrund bleibe aber nach wie vor herausfordernd.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:04 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 38,02 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 22,30 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 145 917 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2024 sank die Aktie um 11,1 Prozent. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 05:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2024 / 05:43 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.