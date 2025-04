DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Outperform-Bewertung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung übertroffen und auch der Nettogewinn, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Jahresziel für das Ebit sei zugleich bestätigt worden.

Aktienbewertung im Detail: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 10:51 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 38,24 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 1,99 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 991 179 Stück. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte das Papier um 12,5 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen.

