DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Overweight" belassen. Mit dem Krieg im Nahen Osten eröffneten sich für den Logistiker geschäftliche Möglichkeiten, schrieb Marco Limite am Dienstagabend. Diese seien aber noch nicht zu quantifizieren.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:12 Uhr um 1,5 Prozent auf 46,07 EUR nach. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 17,21 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 336 983 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 büßte die Aktie um 1,4 Prozent ein. Am 30.04.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden.

