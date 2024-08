DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: So bewertet UBS AG die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Logistikkonzerns sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.

Zwischen Kursziel und Realität: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:12 Uhr um 4,2 Prozent auf 39,51 EUR nach. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 3,77 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 1 304 313 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 7,6 Prozent zu Buche. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 05:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2024 / 05:59 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.